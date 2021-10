Benfica ganha ao Chekhovskie na Liga Europeia de andebol

O sérvio Petar Djordjic, com 11 golos, e o alemão Ole Rahmel, com 10, foram os artilheiros de serviço no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em que também o espanhol Sergey Hernández, na baliza, foi decisivo na primeira parte, enquanto o bielorrusso Artsiom Kulak apontou oito golos e foi a figura na equipa do Chekhovskie Medvedi.Com este triunfo, as "águias" ocupam o segundo lugar do grupo B, com quatro pontos, os mesmos do líder dinamarquês GOG, estando acima dos franceses do HBC Nantes e dos alemães do TBV Lemgo Lippe, com dois. O Chekhovskie Medvedi e os finlandeses do Cocks ainda não pontuaram.A partida começou equilibrada, com os russos a responderem bem ao clube da Luz, mas, a partir dos 6-5, o Benfica superiorizou-se, embalado pelas enormes defesas do espanhol Sergey Hernández na baliza e das "bombas" do sérvio Petar Djordjic.Num ápice, os encarnados atingiram os 11-6, numa diferença de cinco golos que se foi ampliando, tendo chegado mesmo aos oito (20-12), mas, ao intervalo, a diferença cifrava-se nos seis golos (21-15), que, mesmo assim, traduzia a qualidade do Benfica.Nos primeiros minutos do segundo tempo, a equipa de Chema Rodríguez foi capaz de manter a vantagem confortável, mas, talvez relaxada, permitiu a reentrada do Chekhovskie Medvedi na discussão do resultado, trazendo de novo alguma emoção.

O Benfica parecia incapaz de travar a forte reação dos russos na segunda parte, que chegaram a reduzir até perigosos dois golos de diferença, mas conseguiu suster o ímpeto adversário nos derradeiros 10 minutos do encontro, triunfando por 38-35.