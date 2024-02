Benfica ganha na Liga feminina com golo de Pauleta

A jogadora espanhola, que não atuava desde 15 de março de 2023, devido a grave lesão no joelho esquerdo, ao qual foi operada em 10 de abril, entrou aos 81 minutos e fechou o resultado aos 90+2, na transformação de uma grande penalidade.



Na primeira parte, Andreia Faria, aos 40 minutos, e a canadiana Marie Alidou, aos 45+1, apontaram os dois primeiros tentos do "onze" de Filipa Patão.



Após 13 jornadas, as tricampeãs nacionais em título lideram a classificação da Liga feminina, agora com 34 pontos, mais quatro do que o Sporting, segundo da tabela.