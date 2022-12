Benfica garante "play-in" da "Champions" de basquetebol

Makram Ben Romdhane, com 18 pontos, sete ressaltos e quatro assistências, foi o MVP do encontro. Do lado do VEF Riga, Nyser Brooks foi o jogador em destaque com seis pontos, oito ressaltos e cinco assistências.Com este resultado, os encarnados somam agora nove pontos e ascendem provisoriamente à primeira posição isolada, uma vez que têm mais um jogo do que os espanhóis do Manresa (7), que esta quarta-feira recebem os franceses do Limoges (5).Na próxima ronda o Benfica recebe o Limoges, a 20 de dezembro, às 17h30 horas, na ronda de encerramento do grupo F. Já o Riga defronta em simultâneo o Manresa, na Letónia.