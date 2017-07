Benfica goleado pelo Arsenal na Emirates Cup

RTP 29 Jul, 2017, 18:27 / atualizado em 29 Jul, 2017, 19:34 | Benfica

Os tetracampeões portugueses inauguraram o marcador por Cervi, aos 11 minutos, mas a equipa da casa deu a volta com um bis de Walcott, aos 24 e 32 minutos.



Salvio ainda repôs a igualdade antes do intervalo, aos 39 minutos, mas um autogolo de Lisandro, já na segunda parte, e os tentos de Giroud, aos 64 minutos, e de Iwobi, seis minutos depois, completaram o resultado.



Neste torneiro as equipas somam três pontos por vitória ou por empate, sendo-lhes também atribuído um ponto por cada golo marcado. Com estas regras, a liderança do Arsenal é destacada. A equipa inglesa conta com oito pontos, enquanto o Sevilha contabiliza quatro pontos, depois de ter vencido o Leipzig por 1-0.



A equipa orientada por Rui Vitória surge em terceiro lugar, com dois pontos referentes aos golos apontados esta tarde.



A Emirates Cup termina já este domingo, com os jogos Leipzig-Benfica, às 14h00, e Arsenal-Sevilha, às 16h20.



c/ Lusa