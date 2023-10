Benfica goleia e segue para a Ronda de Elite da `Champions` em futsal

Depois de um arranque 'em falso', com os franceses do Etoile Lavalloise (2-2), e da goleada imposta aos romenos do United Galati (12-0), a equipa orientada por Mário Silva voltou hoje a exibir-se a um bom nível e, ao intervalo, já tinha o jogo, praticamente, resolvido.



Os golos de Gonçalo Sobral, Afonso Jesus, Lúcio, Jacaré, autor de dois, e Arthur, que fez um ‘hat-trick’, tornaram o resultado muito volumoso para as ‘águias’ em Podcetrtek, na Eslovénia, onde os locais fizeram o tento de honra por Duscak.



Desta forma, o clube lisboeta venceu a ‘poule’, com sete pontos, os mesmos do Etoile Levalloise, segundo colocado, enquanto o Dobovec e United Galati terminaram com apenas um.



Além do Benfica, também o Sporting está na fase seguinte da competição, cujo sorteio está agendado para 02 de novembro.