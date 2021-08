Benfica goleia Kyriat Gat e segue em frente nas eliminatórias da `Champions` feminina

O Benfica goleou hoje as israelitas do Kyriat Gat 4-0, em jogo da ronda 1 da Liga dos Campeões femininos de futebol, e vai defrontar no sábado as luxemburguesas do Racing FC Union Luxembourg, em Zenica, Bósnia-Herzegovina.