Benfica goleia Sporting e apura-se para as meias-finais da UEFA Youth League

Os `encarnados`, finalistas em 2013/14, 2016/17 e 2019/20, construíram o triunfo com golos de Pedro Santos, aos 29 e 59 minutos, e Diego Moreira, aos 57 e 89, num encontro no qual os `leões` ficaram reduzidos a 10 elementos, por expulsão do central Chico Lamba, aos 64.

Nas meias-finais, o Benfica vai defrontar os italianos da Juventus, em 22 de abril, em Nyon, no mesmo dia em que os espanhóis do Atlético de Madrid e os austríacos do Salzburgo jogam a outra meia-final, na mesma localidade suíça.

A final da UEFA Youth League está agendada para 25 de abril, também em Nyon.