Benfica vai em 24 jogos sem perder esta época

Em encontro da quarta ronda da Taça de Portugal, o "onze" do alemão Roger Schmidt superiorizou-se com um tento de David Neres, aos 66 minutos, passando a somar na presente época 20 vitórias e quatro empates (64-16 em golos) em todas as competições.A formação encarnada somou o primeiro triunfo na prova, depois do empate 1-1, após prolongamento no reduto do Caldas, do terceiro escalão, transformado em vitória no desempate por grande penalidade (5-3).Nas outras provas nacionais, o Benfica conta 11 vitórias e um empate, um nulo em Guimarães (0-0), na I Liga, que comanda com oito pontos à maior face ao FC Porto, formação que já bateu em pleno Dragão (1-0, com um tento de Rafa).Quanto à "Champions", e contando a fase de qualificação, em que venceram os quatro jogos, com Midtjylland (4-1 em casa e 3-1 fora) e Dinamo Kiev (2-0 fora e 3-0 em casa), os ‘encarnados’ somam oito triunfos e duas igualdades (28-9 em golos).Neste percurso, destaque para os dois triunfo sobre a Juventus (2-1 em Turim e 4-3 na Luz) e os dois empates com o Paris Saint-Germain (1-1 em Portugal e em França).Com 24 jogos sem perder, o "onze" de Roger Schmidt vai agora em busca de um lugar no pódio encarnado, dos 26 jogos de invencibilidade com que o Benfica abriu as temporadas 1971/72 (22 triunfos e quatro empates) e de 1977/78 (19/7).Para igualar este registo, as "águias" têm de pontuar na receção ao Gil Vicente, no domingo, para a 13.ª ronda da I Liga, e no reduto do Estrela da Amadora, da II Liga, para a primeira jornada do Grupo C da Taça da Liga, em 21 de novembro, já em pleno Mundial2022 (20 de novembro a 18 de dezembro).Caso não perca nenhum destes jogos, o Benfica de 2022/23 fica apenas a "perder" para o de 1959/60, época que os então comandados de Bela Guttmann arrancaram com 31 jogos sem perder (26 vitórias e cinco empates), ainda que numa temporada sem jogos europeus.Em 1959/60, o Benfica só "caiu" a primeira vez em 29 de maio de 1960, na 30.ª e última ronda do campeonato (1-2 na receção ao Belenenses), enquanto em 1971/72 e 77/78 perdeu a invencibilidade na primeira mão dos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus, nos redutos de Feyenoord e Liverpool, respetivamente.