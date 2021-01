Benfica informa que Jorge Jesus apresenta "infeção respiratória"

Jorge Jesus aguarda o resultado de exames complementares de diagnóstico. A presença, na quinta-feira, a comandar a equipa no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal frente ao Belenenses SAD está dependente do evoluir do seu estado de saúde.





Vários elementos da equipa técnica e futebolistas do Benfica estão com covid-19, no entanto, até agora, o treinador Jorge Jesus testou sempre negativo.



"Na sequência de exames médicos realizados hoje no Hospital da Luz, o Sport Lisboa e Benfica informa que Jorge Jesus apresenta um quadro de infeção respiratória, encontrando-se clinicamente estável.Jorge Jesus aguarda ainda o resultado de exames complementares de diagnóstico e a sua presença amanhã no comando da equipa técnica para o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal está dependente do evoluir do seu estado de saúde".