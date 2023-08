Benfica inicia defesa do título de campeão no Bessa

A equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt ganhou um pouco mais de favoritismo com a conquista da Supertaça, na quarta-feira, graças à vitória por 2-0 sobre o FC Porto, vice-campeão nacional, que se estreia no campeonato também na segunda-feira, no terreno do recém-promovido Moreirense.A saída para o Paris Saint-Germain do avançado Gonçalo Ramos, melhor marcador do Benfica na época passada, foi uma "baixa" de última hora, mas os encarnados apresentam alguns reforços de peso, com destaque para o avançado argentino Ángel Di María, cujo regresso oficial foi celebrado com a marcação do primeiro golo ao FC Porto.O médio turco Orkun Kökçü, a contratação mais cara do futebol português, por 25 milhões de euros (ME), com possibilidade de atingir 30 ME, também deu boas indicações frente ao FC Porto e será uma mais-valia na tentativa de revalidação do título pelo recordista da prova, com 38 troféus conquistados.





Programa da primeira jornada:



- Sexta-feira, 11 ago:



Sporting de Braga - Famalicão, 20h15



- Sábado, 12 ago:



Gil Vicente - Portimonense, 15h30



Farense - Casa Pia, 18h00



Sporting - Vizela, 20h30



- Domingo, 13 ago:



Rio Ave - Desportivo de Chaves, 15h30



Estrela da Amadora - Vitória de Guimarães, 18h00



Arouca - Estoril Praia, 20h30



- Segunda-feira, 14 ago:



Moreirense - FC Porto, 18h45



Boavista - Benfica, 20h45