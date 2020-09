Benfica inicia em Salónica ataque à 11.ª presença consecutiva na `Champions`

De regresso aos ‘encarnados’, ao serviço do qual conquistou 10 títulos de 2009/10 a 2014/15, o ‘míster’, agora vice-campeão mundial em título, precisa de ganhar o seu jogo 322 pelas ‘águias’ para não deixar cair o maior objetivo financeiro da época.



Os vice-campeões nacionais nada podem ganhar em Salónica, mas, num Estádio Tomba onde venceram nas três anteriores deslocações (1999/2000, 2013/14 e 2018/19), podem, desde já, deixar fugir a oportunidade de arrecadarem mais de 40 milhões de euros.



Tendo em conta que se trata, por culpa da covid-19, de uma eliminatória decidida em apenas um jogo, o Benfica tem de superar a equipa comandada pelo português Abel Ferreira para ganhar o direito de defrontar os russos do Krasnodar no ‘play-off’.



Se passar, jogará, então, o acesso à fase de grupos em dois jogos, o primeiro na Rússia, em 22 de setembro, e o segundo na Luz, em 29 ou 30. Na época passada, o Krasnodar foi o ‘carrasco’ do FC Porto, na terceira pré-eliminatória.



Primeiro, é preciso, porém, afastar o PAOK, no que será a estreia oficial do novo Benfica, após seis triunfos nos seis jogos de pré-temporada – 4-1 ao Estoril Praia, 4-0 ao Belenenses SAD, 5-1 ao Farense, 2-1 a Bournemouth e Sporting de Braga e 2-0 ao Rennes -, descontando os embates com as suas equipas de formação.



Os ‘encarnados’ ainda não jogaram o “triplo”, nem mostraram estar prontos para “arrasar”, como Jesus prometeu, até porque tudo está a começar e a equipa a ser formada, mas já exibiram algumas mudanças, nomeadamente uma pressão alta e intensa.



Em matéria de reforços, poderão ser apenas dois os titulares em Salónica, o experiente central belga Jan Verthongen, que é uma das grandes contratações e promete grande dupla com Rúben Dias, e o jovem brasileiro Everton Cebolinha, jogador que tem andado ‘meio perdido’, mas mostrando pormenores de enorme qualidade.



De início, não deverão entrar o guarda-redes Helton Leite, o lateral direito brasileiro Gilberto, o extremo também ‘canarinho’ Pedrinho e o avançado alemão Waldschmidt, bem como o ponta de lança uruguaio Darwin Núnez, a mais cara contratação de sempre do futebol luso (24 ME) e último a chegar.



Entre os que transitam da época passada, um jogador tem nova função, o ‘goleador’ Pizzi, que transita do lado direito para o meio, devendo aparecer no apoio ao ponta de lança, que poderá ser Seferovic ou Vinícius.



No meio-campo, Weigl deverá ser o jogador mais recuado, ao lado Taarabt ou Gabriel, enquanto a defesa, à frente de Vlachodimos, será formada por André Almeida, Rúben Dias, Verthongen e Grimaldo, ou Nuno Tavares.



Quanto ao conjunto grego, o avançado Dimitris Limnios, suplente no 3-1 ao Besiktas na segunda pré-eliminatória, acusou covid-19 e poderá ser baixa, enquanto o ex-benfiquista Zivkovic já foi apresentado e pode ser opção para Abel Ferreira.



O encontro entre o Benfica e o PAOK realiza-se na terça-feira, a partir das 21:00 locais (19:00 em Lisboa), no Estádio Toumba, em Salónica, com arbitragem do alemão Felix Brych.