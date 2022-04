Benfica já fez "tombar" com "estrondo" o Liverpool

Em, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, os encarnados", comandados pelo neerlandês Ronald Koeman, conseguiram eliminar os então campeões europeus em título, e de forma indiscutível, com um claro 3-0 no conjunto dos dois jogos.O Benfica venceu na Luz por 1-0, com um golo do central brasileiro Luisão, aos 84 minutos, e, depois, triunfou por 2-0 em Anfield Road, com tentos de Simão Sabrosa, aos 36, e do italiano Fabrizio Miccoli, presentemente preso, aos 89.Esta foi a única vez que o Benfica afastou o Liverpool, mas, nas quatro eliminatórias perdidas, ainda conseguiu mais duas vitórias, totalizando quatro, contra seis dos "reds", que também mandam em termos de golos (19 contra 11).O conjunto da cidade dos Beatles superiorizou-se nos ‘quartos’ da Taça dos Campeões de 1977/78 e 1983/84, na segunda ronda da mesma prova em 1984/85 e, mais recentemente, nos quartos de final da edição 2009/10 da Liga Europa.





A primeira batalha entre os dois clubes aconteceu em 1977/78, época para a qual o Liverpool partiu como campeão da Europa e acabou como bicampeão, depois de derrotar na final os belgas do Club Brugge por 1-0, em Wembley.



Nos quartos de final, os ingleses não tiveram dificuldades em afastar o "onze" do inglês John Mortimore, vencendo por 2-1 na Luz, depois de Nené ainda adiantar os anfitriões, e por 4-1 em Anfield Road, onde o avançado luso voltou a faturar.



Seis anos volvidos, em 1983/84, o Liverpool voltou a ultrapassar o Benfica no caminho para novo título europeu, desta vez conquistado na capital italiana, numa final com a anfitriã Roma, resolvido nos penáltis (4-2, após 1-1 nos 120 minutos).



O confronto foi novamente nos "quartos" e os comandados do sueco Sven-Goran Eriksson aguentaram-se em Inglaterra, onde perderam apenas por 1-0, selado pelo temível galês Ian Rush (66 minutos), para, depois, acabarem derrotados na Luz por 4-1, num encontro em que Ronny Whelan "bisou".



Na época seguinte, o duelo foi mais prematuro, na segunda ronda e o Benfica, do controverso húngaro Pal Csernai, foi vítima na primeira mão de um "hat’trick" de Ian Rush, num desaire por 3-1 em que Diamantino faturou para os portugueses.



Em 7 de novembro de 1984, na Luz, e depois de cinco derrotas consecutivas, o Benfica conseguiu bater os "reds", então também detentores do título europeu, graças a um penálti do dinamarquês Michael Manniche, logo aos cinco minutos. O 2-0, que daria o apuramento aos encarnados, nunca apareceu.



Depois da inesquecível eliminatória de 2005/06, o Benfica defrontou ainda mais uma vez o Liverpool, em 2009/10, na primeira época sob o comando de Jorge Jesus, novamente nos quartos de final, mas desta vez da Liga Europa.



Ainda com o feito de 2005/06 bem presente, os encarnados somaram um terceiro triunfo consecutivo, ao vencerem na Luz por 2-1, graças a dois penáltis de Óscar Cardozo na segunda parte, depois de um golo madrugador de Daniel Agger (nove minutos).



Com os golos fora ainda em vigor, o Benfica foi para Anfield Road com uma vantagem muito curta e, desta vez, não a conseguiu segurar, ao sair derrotado por 4-1.



Num jogo em que esteve a perder por 3-0, o conjunto encarnado ainda sonhou com o apuramento quando Cardozo reduziu para 3-1, aos 70 minutos. Faltava um golo, mas ele apareceu para os locais, aos 82, altura em que o espanhol Fernando Torres ‘bisou’.



O próximo encontro entre o Benfica e o Liverpool, da segunda mão dos quartos de final da edição 2021/22 da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na quarta-feira, pelas 20h00, em em Anfield Road. Liverpool.