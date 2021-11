Benfica joga frente ao Barcelona o futuro na "Champions"

Mesmo empatando na Catalunha, a equipa lisboeta ficará dependente do resultado do "Barça" na derradeira ronda – uma visita aos alemães e confortavelmente apurados no Grupo E do Bayern Munique, no mesmo dia (8 de dezembro) em que o Benfica vai receber os ucranianos do Dínamo Kiev.

Nesta quinta e penúltima ronda, os "blaugrana" vão ter no principal lugar do banco de suplentes o antigo médio do clube Xavi, que se estreou no sábado a orientar a equipa, com um triunfo pouco convincente, graças a um penálti, no dérbi catalão com o Espanyol (1-0).





Na conferência de imprensa de lançamento do desafio o treinador dos espanhóis, Xavi Fernandez, declarou: "Visualizo uma vitória. Por que vou pensar o contrário? Preparo-me para isso, para que estejam bem e vejam que é uma oportunidade para nos apurarmos para os 'oitavos'. Sou positivo e parece-me uma oportunidade".



Na Taça de Portugal, o treinador Jorge Jesus viu-se em desvantagem na receção ao Paços de Ferreira, mas golos no derradeiro quarto de hora (4-1), incluindo um do avançado suíço Seferovic, finalmente no ativo após lesão, levaram o Benfica à fase seguinte.





Na antevisão da partida o técnico dos encarnados, Jorge Jesus, disse o que pensava do desafio: "Vai ser uma final para as duas equipas, ambas precisam deste jogo para seguir em frente. O Benfica para dois resultados, o Barça mais para um. Vai ser uma final e sentimo-nos orgulhosos por estar a discutir com o Barça a passagem à fase seguinte. Vamos encontrar um Barcelona mais motivado, mais confiante com a entrada do Xavi. Mas temos de ter capacidade para sermos melhores, para suplantar estas dificuldades para termos possibilidade de discutir a presença na fase seguinte".





O árbitro russo, de 42 anos, Sergei Karasev vai dirigir a partida, sendo o sistema de videoarbitragem (VAR) controlado pelo italiano Massimiliano Irrati.