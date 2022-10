Benfica-Juventus sem tecnologia da linha de golo devido a obras na Luz

“Antes do jogo da Liga dos Campeões entre Benfica e Juventus, o clube da casa – sem o conhecimento da UEFA e do fornecedor da tecnologia da linha de golo - realizou obras no Estádio, que tornaram disfuncional a tecnologia da linha de golo”, refere a UEFA em comunicado.



Na mesma nota, o organismo do futebol europeu adianta que “não é viável substituir e instalar um novo sistema a tempo do jogo”, e, assim, o mesmo irá realizar-se sem o recurso a essa tecnologia, como determinam os regulamentos da Liga dos Campeões.



O Benfica, líder do grupo H, em igualdade de pontos com o Paris Saint-Germain, ambos com oito pontos, recebe hoje a Juventus, terceira, com três, a partir das 20:00, em jogo que terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanović.