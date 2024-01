Benfica lidera grupo da "Champions" de hóquei

Os dois rivais lisboetas continuam a dominar o Grupo B e ocupam os dois primeiros lugares, mesmo que os "leões" não tenham feito melhor do que empatar 2-2 em casa do Calafell.O resultado menos bom do "cinco" leonino foi superiormente aproveitado pelo Benfica, que em Reus ganhou por 6-3, apossando-se assim da liderança do grupo.O clube encarnado tem agora nove pontos, mais um do que o rival, e ambos estão mais perto do apuramento, a duas rondas do fim desta fase. Um deles, pelo menos, passará, já que o Reus é último, sem pontos, enquanto o Calafell, com cinco pontos, ainda tem hipóteses matemáticas.





FC Porto comanda o Grupo C





Também o campeão FC Porto ganhou a um adversário espanhol, para o Grupo C, enquanto o Sporting de Tomar, para a mesma poule de apuramento, empatou frente a italianos.



Ao empatar 2-2 com o Trissino, o Sporting de Tomar entregou a liderança do Grupo C ao FC Porto, que bateu o Lleida por 4-2.



A luta ainda é a três, com ligeiro ascendente para os "dragões", que seguem com nove pontos, contra sete do Trissino e cinco dos nabantinos. Só o Lleida, com um ponto, está fora da corrida.





Barcelona domina no Grupo A



O "Barça", um dos históricos da modalidade, não passou em Barcelos e empatou 1-1. O outro jogo do Grupo A também chegou ao fim com empate, 3-3, entre o Liceo da Corunha e o Forte dei Marmi.



Lidera o FC Barcelona, com 10 pontos, seguido pelo Óquei de Barcelos, com sete. Mais atrás está o Forte dei Marmi, com quatro, e o Liceo da Corunha, com um.



Oliveirense lidera o Grupo D



Para o Grupo D, o Valongo perdeu por 5-2 em Saint-Omer e a Oliveirense deixou-se surpreender em casa pelo Amatori Lodi, por 4-3.



Ainda assim, a equipa de Oliveira de Azeméis comanda, com nove pontos, após o que foi a sua primeira derrota. O St.Omer chega a segundo, com seis pontos, enquanto Valongo e Amatori Lodi têm quatro pontos, cada.