Benfica marca eleições para 9 de outubro

“O presidente da Mesa da Assembleia-Geral, após consulta aos restantes elementos da Mesa, decidiu convocar a Assembleia Eleitoral para o próximo dia 9 de outubro. Em breve será apresentado aos sócios o programa de todo o Processo Eleitoral”, refere o clube lisboeta no seu site, após reunião plenária dos seus órgãos sociais.



A atual equipa é liderada por Rui Costa, que substituiu na presidência Luís Filipe Vieira, quando este foi detido e implicado na operação judicial 'Cartão Vermelho'.



De modo a dar cumprimento aos estatutos, todos os membros dos órgãos sociais apresentaram o seu pedido de renúncia.



O presidente da mesa da assembleia-geral, António Pires de Andrade, lembra que em 13 de julho, numa outra reunião plenária dos mesmos órgãos, foram definidos um conjunto de objetivos aos quais se tornava “imperativo dar resposta”, destacando a preparação da época desportiva no futebol e nas modalidades, a qualificação para a Liga dos Campeões, a conclusão do empréstimo obrigacionista e assegurar “um adequado” fecho do mercado.



O dirigente recorda que o novo presidente, Rui Costa, com a “unanimidade” dos vice-presidentes, prometeu, na altura, “promover as diligências tendentes à realização de uma consulta aos sócios através de um novo ato eleitoral”, sendo que o mesmo deveria ocorrer até ao final de 2021.



Segundo António Pires de Andrade, o plenário concluiu que os objetivos traçados “foram atingidos” e que foi conseguida uma “forte estabilidade no clube”, pelo que, tendo igualmente em conta o calendário desportivo até ao fim do ano, foi escolhido o 09 de outubro para a realização da assembleia-geral eleitoral para os próximos quatro anos.



“Deseja-se, desde já, que o mesmo decorra com elevação e qualidade, que engrandeça uma vez mais o espírito de unidade entre todos os sócios e que sirva para uma discussão de ideias e projetos dos vários candidatos que venham a apresentar-se ao ato eleitoral”, refere o presidente da mesa.



Segundo o mesmo, em breve será apresentado aos sócios o programa de todo o processo do sufrágio.



Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos no início de julho numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do Benfica e Novo Banco e está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.



O ex-presidente começou por suspender as suas funções no Benfica, mas, em 15 de julho, acabou por apresentar a sua demissão, sendo substituído por Rui Costa.