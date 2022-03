Benfica multado por incidentes em Portimão

De acordo com o mapa de castigos divulgado, os encarnadosda 25.ª jornada da I Liga, que teve de ser interrompido aos 31 minutos, quando foram lançadas “” para o relvado do Estádio de Portimão.O encontro sofreu uma “suspensão temporária” 10 minutos, segundo o relatório do árbitro, sendo que, a este respeito, o Benfica argumentou no sentido de o mesmo ter sido “interrompido (apenas) por 8 minutos e 24 segundos”.Ainda segundo o relatório do árbitro e do delegado da Liga, “” de um local “exclusivamente reservado e ocupado” por adeptos benfiquistas.O clube da Luz foi igualmente sancionado com 3.190 euros, por “”, neste caso no início da segunda parte,na bancada reservada a adeptos do Benfica, apesar destes atos “não interferirem com o normal desenrolar do jogo”.O Benfica venceu por 2-1 na visita ao Portimonense, no sábado, com golos de Grimaldo e Gonçalo Ramos, depois de Welinton Júnior ter adiantado os algarvios.