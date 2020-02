Benfica obtém vitória preciosa por 1-0 e recupera liderança

Carlos Vinícius inaugurou o marcador pelos 15 minutos. Um cruzamento de Adel Taarabt, no lado esquerdo, teve a melhor correspondência da cabeça do atacante "encarnado".





Jogo repartido até ao intervalo, com ambas as equipas a disporem de alguns lances perigosos.





O Gil entrou bem melhor na 2.ª parte e encostou o Benfica à sua área. Mas foi Adel Taarabt, aos 67', a provocar calafrios com um remate forte na trave da baliza da equipa da casa.





Os "gilistas" nunca desistiram e mantiveram a pressão junto à baliza "encarnada", mas o golo acabou por não aparecer.





Com esta vitória, a equipa de Bruno Lage garante o 1.º lugar da tabela, com mais 1 ponto do que os rivais do Dragão.





Os `encarnados`, que vinham de duas derrotas no campeonato, frente a FC Porto e Sporting de Braga, regressaram às vitórias e somam agora com 57 pontos, seguidos do FC Porto com 56, enquanto o Gil Vicente, que tinha vencido o Vitória de Setúbal na última jornada, é 11.º, com 26 pontos.







