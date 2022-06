Benfica oficializa contratação de Alexander Bah

Alexander Bah já cumpriu os habituais exames médicos e físicos antes da assinar o contrato.





"O defesa-direito Alexander Bah (24 anos) é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. Internacional pela Dinamarca, o lateral assinou um contrato válido por cinco épocas (até 2027)", lê-se no site dos "encarnados".



O lateral direito, de 24 anos, chegou ao Slavia de Praga em janeiro do ano passado, proveniente do SonderjyskE, tendo atuado em 68 jogos, 42 dos quais na temporada que agora terminou e durante a qual marcou seis golos e anotou 11 assistências pelos vice-campeões checos.



Bah, que também tem nacionalidade gambiana, estreou-se pela seleção principal da Dinamarca em 2020, somando, desde então, três internacionalizações e um golo pelo conjunto nórdico.



Além de Slavia de Praga e SonderjyskE, representou ainda Naesby e HB Koge.



O lateral-direito dinamarquês é o terceiro reforço oficialmente confirmado para a próxima temporada, depois do defesa-esquerdo sérvio Mihailo Ristic e do avançado croata Petar Musa.