Benfica. Pedrinho chega a Lisboa para representar um “clube grandioso”





Nas primeiras palavras aos jornalistas portugueses, no aeroporto Humberto Delgado, começou por dizer: “Em breve darei novidades. Estou muito feliz e grato, agradecer a Deus por tudo e ao Benfica pela oportunidade”.



Sempre em passo apressado só se deteve alguns momentos para revelar o que conhece do seu novo clube: “O Benfica é um clube com uma história grandiosa, que teve sempre grandes jogadores. Venho para poder desfrutar do meu futebol e mostrar o meu talento”.



E ainda disse mais: “Venceu duas ‘Champions’, tem muitos adeptos e uma grande equipa. Estou muito feliz, é um sonho de criança estar numa grande equipa da Europa. Vou dar o meu melhor”.



Sobre o momento atual frisou que ainda não sabe se chega para ficar já em definitivo ou se regressa ao Corinthians: “Ainda não sei, vou ter uma reunião com o presidente (Luís Filipe Vieira) para ver o que será melhor para mim e para o clube”.



Questionado a revelar as suas características como futebolista disse: “Sou rápido, inteligente, com ótima visão de jogo. Sou um jogador que quer sempre ajudar a equipa da melhor forma possível e adaptar-me o mais rápido possível para poder evoluir e ajudar a equipa”.



A propósito do conhecimento que tem da formação encarnada realçou “É muito forte taticamente, muito inteligente. Conheço o capitão, é um grande jogador e uma inspiração”.



E sobre o treinador Bruno Lage admitiu tratar-se de “um treinador inteligente que dá bastantes oportunidades. Gosta de ter jogadores de alto nível para poder competir”.