Benfica perde com FC Barcelona e está fora da luta pelo apuramento na Champions feminina

No Seixal, o FC Barcelona marcou por intermédio de Irene Paredes (oito minutos), Claudia Pina (45+2), Aitana Bonmatí (48), Ana-Maria Crnogorcevic (58) Mariona Caldentey (90+1) e beneficiou de um autogolo de Ana Seiça (80), com Jéssica Silva (62) e Cloé Lacasse (81) a anotarem os tentos das `encarnadas`.

Com este resultado, a que se junta o triunfo do Bayern Munique frente ao Rosengard (4-0) no outro jogo da `poule`, as espanholas e alemãs lideram com 12 pontos e têm já o apuramento garantido a uma jornada do fim, enquanto o Benfica é terceiro, com seis, e a suecas estão em último, ainda sem pontuar.