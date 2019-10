Benfica perde com Lyon nos descontos e atrasa-se na UEFA Youth League

À entrada para a terceira jornada da competição, que replica nos juniores os grupos da Liga dos Campeões, Benfica e Lyon lideravam o grupo, após vencerem nas rondas anteriores o Zenit São Petersburgo e o Leipzig, que hoje empataram entre si e somaram o primeiro ponto.



O Benfica esteve quase sempre por cima do jogo – apesar de ter estado a perder -, e a insistência na procura do golo acabou por ficar definida nos instantes finais, em que a bola de Tiago Dantas embateu na barra, aos 90 minutos, e, depois, Tiago Araújo, viu Margueron tirar-lhe o golo, aos 90+3.



Os ‘encarnados’ acabaram desolados com a rápida resposta do adversário em contra-ataque: o cronómetro assinalava os 90+4 minutos quando Kalulu lançou-se em corrida – com o Benfica ‘descompensado’ – e serviu Cherki para o ‘bis’ do avançado francês.



O jogo tinha começado praticamente com o primeiro golo de Cherki, aos nove minutos, num erro de Rafael Rodrigues, jogador que foi novidade na equipa, com o treinador Jorge Maciel a procurar uma vez mais uma solução para a lateral esquerda.



O jogador benfiquista, que fez o primeiro jogo na competição, tentou passar e a bola foi intercetada por Cherki, que bateu o guarda-redes Celton Biai no lado direito do ataque do Lyon.



O Benfica tentou assumir o jogo, mas apenas conseguiu a igualdade aos 36 minutos, com o capitão Tiago Dantas a converter uma grande penalidade, que castigou a falta de Augarreau sobre Tiago Gouveia.



Na segunda metade, o Benfica esteve ainda mais incisivo e vertical na procura de golo, com várias ocasiões, nomeadamente de Rafael Brito (50 e 87 minutos), Paulo Bernardo (73), Tiago Araújo (86 e 90+3) ou Tiago Dantas (90, à barra).



Sem marcar, e posicionado entre o meio-campo e a área adversária, a equipa ‘encarnada’ acabou castigada com o segundo golo de Cherki, que deixou o Lyon isolado na liderança do grupo G, com nove pontos, mais três do que o Benfica.