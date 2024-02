Benfica perde e adia passagem aos `quartos` da `Champions` feminina de hóquei

A formação ‘encarnada’ esteve em vantagem com um golo da chilena Catalina Flores, aos 35 minutos, mas as irmãs Maria e Victoria Porta marcaram aos 41 e 50, respetivamente, dando a volta ao resultado e o triunfo ao CP Vila-Sana.



A derrota não afasta dos quartos de final o Benfica, que tinha vencido as espanholas na Luz, por 3-1, mas adia a decisão para o derradeiro jogo da fase de grupos em casa com o CP Esneca Fraga, que venceu as ‘encarnadas’ por 2-0, em Espanha.



O CP Vila-Sana lidera o Grupo A, com seis pontos, os mesmos que o CP Esneca Fraga, segundo classificado, enquanto o Benfica é terceiro, com três. Na derradeira jornada, em 09 de março, o Benfica recebe o CP Esneca Fraga.



Em Massamá, o Stuart – que já tinha garantido a qualificação para os quartos de final da prova na ronda anterior – esteve a vencer por 2-0 o HC Palau Plegamans, mas deixou escapar o triunfo no derradeiro minuto e perdeu por 3-2.



Após ter sido goleado em Espanha por 7-0, o Stuart Massamá colocou-se a vencer o HC Palau Plegamans com dois golos de Diana Pinto, aos três e 12 minutos, mas as espanholas deram a volta na segunda parte e resgataram os três pontos.



Aina Florenza reduziu para 2-1, aos 40 minutos, Laura Puigdueta empatou 2-2, aos 49, e Mariona Colomer garantiu o triunfo por 3-2, aos 50, mantendo a liderança invicta do HC Palau Plegamans no Grupo D, com um jogo ainda por disputar.



O Grupo D é liderado pelo HC Palau Plegamans, com nove pontos, seguido do Stuart Massamá, com quatro, e do RHC Vordemwald, com um. Na derradeira jornada, em 09 de março, o HC Palau Plegamans recebe as suíças do RHC Vordemwald.