Benfica perde Europeu de futsal na final

Num Palácio Desportivo Gianfranco Baldiali lotado para assistir ao jogo decisivo do Torneio Europeu o encontro chegou ao intervalo com 3-2, a favor das transalpinas, não se tendo registado nenhuma alteração na etapa complementar.





Os golos foram apontados por: Janice (3' e 18'); Città di Falconara: Dal'maz (13'), Taty (16') e Rozo (19').







No final da partidao Alex Pinto, treinador do Benfica, proferiu o seguinte comentário: "Viemos para Itália com o objetivo de vencer o Torneio. O nosso adversário foi melhor do que nós neste jogo. Podia apontar diversos fatores para este resultado, mas a verdadeira razão é que não formos iguais a nós próprios e não fomos a equipa que podíamos ter sido. Estou triste, estamos todos tristes, porque era algo que queríamos muito para oferecer a todos os benfiquistas".







Desta forma o Torneio Europeu de futsal feminino ficou em casa, com a edição 2022/23 a ser conquistada pelo conjunto italiano do Città di Falconara.