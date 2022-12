Benfica perde na "Champions" de voleibol

A equipa encarnada, que já tinha perdido, na segunda jornada, com a formação belga, no pavilhão da Luz, por 3-2, deu boa réplica, mas nos momentos decisivos foi impotente para travar a superioridade da equipa do Knack Roeselare, que triunfou pelos parciais de 25-18, 25-22 e 25-16.O Grupo C é liderado pelos italianos do Lube Civitanova, com oito pontos, seguido dos franceses do Tours, com seis, tendo ambos menos um jogo, do Knack Roeselare, com cinco, e do Benfica, com dois.O treinador do Benfica reconheceu a superioridade do adversário, apesar de elogiar alguns momentos da equipa durante o jogo.”, afirmou Marcelo Matz.Na quinta jornada, o Benfica recebe no pavilhão da Luz o líder Lube Civitanova, equipa contra a qual deu excelente resposta no jogo em Itália, disputado em novembro, como atesta a derrota por 3-2.