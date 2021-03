Benfica procura patrocinadores para nome do estádio da Luz e do centro de estágios

Em comunicado, o clube explica que “a parceria comercial exclusiva” permite que a WME Sports “represente dois dos mais prestigiados ativos do futebol europeu” em relação à questão do ‘naming’.



“Estamos empenhados em encontrar os parceiros certos para os nossos dois ativos mais preciosos (…). Faz parte da nossa estratégia para continuar a posicionar o Benfica como um clube verdadeiramente internacional com um alcance global, assegurando que maximizamos o potencial da nossa marca”, afirmou Domingos Soares de Oliveira, CEO do clube.



Karen Brodkin, responsável da WME Sports, garantiu, em declarações divulgadas pelo clube, que a agência está entusiasmada “por representar dois dos ativos mais singulares do futebol europeu”.



“O icónico estádio da Luz e a premiada academia de produção de estrelas do clube proporcionam não só uma oportunidade para as marcas se ligarem a milhões de adeptos de futebol em todo o mundo, mas também aos seis milhões de turistas que visitam a vibrante capital de Portugal todos os anos”, disse.



O estádio do clube, inaugurado em 2003, tem capacidade para 65.000 espetadores e já foi palco, entre outros grandes eventos e competições, da final do Campeonato da Europa de futebol em 2004, da final da Liga dos Campeões em 2014 e da final a oito da mesma competição em 2020.



O centro de estágios, situado no Seixal, foi inaugurado em setembro de 2006, tendo recebido em 2015 e 2019 o prémio de melhor academia do ano nos Globe Soccer Awards.