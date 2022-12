Benfica quer desafiar a força do Barcelona

“Em termos estratégicos, sabemos que o Barcelona tem o poderio, a capacidade e as individualidades, mas nós também temos jogadoras com grandes valências e um coletivo que este ano tem demonstrado que tem evoluído e melhorado de jogo para jogo na Liga dos Campeões”, assinalou a técnica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, realizada no auditório do Benfica Futebol Campus.



Filipa Patão mostrou total respeito pelo poderio do adversário, mas pretende continuar a surpreender o panorama europeu feminino, num Grupo D no qual o Benfica partiu como a equipa de coeficiente mais baixo. As "águias" ocupam o 23.º lugar no ranking de clubes da UEFA, atrás dos restantes adversários – Barcelona (segundo classificado), Bayern de Munique (quinto) e Rosengard (13.º), mas esse menor favoritismo tem sido combatido em campo.



O Benfica encontra-se envolvido na luta pelo apuramento, com seis pontos em quatro jornadas realizadas, a três de Barcelona e Bayern, que dividem a liderança do grupo, com nove pontos somados.



Com estas contas bem presentes, a treinadora benfiquista apresentou a candidatura da sua equipa a um dos lugares de apuramento para a próxima fase (os quartos de final da competição) e discutir o resultado com o Barcelona no jogo de quinta-feira, que se realizará no Seixal, pelas 20h00.



“Vamos lutar até ao final, sabemos que, do outro lado, vai estar o Bayern a jogar com o Rosengard (defrontam-se pouco antes, pelas 17h45 horas) e tudo poderá acontecer naquele lado, só temos de centrar-nos no que podemos controlar e o que podemos controlar é o nosso jogo, tentarmos fazer aqui pontos e deixar tudo em aberto para a última jornada com o Bayern”, perspetivou Filipa Patão, ambiciosa perante um desafio de elevado grau de dificuldade.



Filipa Patão procura insistir num Benfica europeu, capaz de fazer face a obstáculos de maior poderio comparativamente com o nível do campeonato nacional: “Estamos a ver um Benfica pressionante, que quer ter bola e chegar mais à frente, que quer mandar no jogo e isso acaba por ser a nossa identidade, que queremos passar da nossa Liga para a Liga dos Campeões e percebermos que é para aqui que o Benfica quer caminhar”, definiu.



Rute Costa promete outra postura



Ao lado da sua treinadora, Rute Costa mostrou vontade de melhorar a imagem deixada na primeira volta, no qual as "águias" não evitaram uma derrota pesada perante este mesmo Barcelona (9-0 na Catalunha).



Agora, no Seixal, a equipa encarnada pretende realizar uma exibição mais condizente com o seu valor e ambições e a guarda-redes está convicta de que a equipa aprendeu com esse dissabor.



“Esta postura e caráter que apresentámos são sinal do crescimento e maturidade da nossa equipa, apesar do resultado. Acho que esse jogo foi atípico, tem de ser deixado no passado e retirarmos os pontos fundamentais para aprendizagem”, declarou, apostada em conseguir desta feita um resultado mais positivo.