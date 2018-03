Benfica quer ganhar tudo no futebol feminino

Lusa Comentários 08 Mar, 2018, 20:55 / atualizado em 09 Mar, 2018, 08:16 | Benfica

Estes objetivos foram assumidos hoje pelo vice-presidente `encarnado` Fernando Tavares, mas há outros, como logo na primeira época na II divisão "subir à I divisão e ganhar a Taça de Portugal".

Para atingir estas metas desportivas, o Benfica já tem o plantel praticamente fechado, fruto de uma aposta no mercado brasileiro, no qual serão contratadas entre oito e dez jogadoras.

"Sei que poderemos ser alvo de crítica por isso, mas não invalida a aposta que faremos nas jogadoras portuguesas. Nesta fase, porém, temos de acelerar o processo de crescimento e estar acima do que é a prática do mercado. Mas assumimos o compromisso de, dentro de quatro a cinco anos, ter uma equipa constituída maioritariamente por jogadoras da nossa formação", disse Fernando Tavares em conferência de imprensa.

Em relação às contratações, a aposta do Benfica assenta em jogadoras sub-19 que constituirão no futuro a base da seleção nacional e Fernando Tavares aproveitou para enaltecer o "trabalho notável" desenvolvido pelo técnico Fernando Pinto no futebol feminino do clube nos últimos seis ou sete anos, "um trabalho que tem sido ao mesmo tempo ingrato por não haver continuidade", pelo facto de o clube não ter equipa na I Divisão.

De resto, Fernando Tavares recordou que muitas das jogadoras que competem hoje na I divisão noutros clubes são oriundas da formação do Benfica e que caberá ao novo treinador da equipa principal, João Marques, fazer com que "o número de jogadoras formadas no clube triplique ou quadriplique nos próximos anos".

Numa primeira fase, o centro de treinos do Benfica será no Estádio Universitário, com o qual o clube da Luz estabeleceu um acordo para a cedência do espaço, opção essa que Fernando Tavares justificou com o facto de considerar "a centralidade da cidade de Lisboa e a proximidade com o estádio da Luz importantes, tendo em conta o facto de várias das jogadoras serem estudantes universitárias".

"O plantel vai ser composto por 23 jogadoras, das quais oito a dez estrangeiras, e as restantes serão portuguesas, todas elas internacionais sub-17 e sub-19", informou Fernando Tavares, que não quis revelar o valor do investimento que o Benfica vai fazer com esta aposta numa equipa sénior de futebol feminino.

O treinador João Marques, ex-técnico do Sporting de Braga, vai procurar minimizar os efeitos da falta de competitividade com que o Benfica se vai debater na primeira época na II divisão, "promovendo jogos particulares com equipas estrangeiras e equipas masculinas", e assumiu o compromisso de formar uma equipa "capaz de, entre três e quatro anos, se bater `olhos nos olhos` com as melhores equipas europeias e mundiais".

A sua equipa técnica será constituída pelos adjuntos Valter Pinheiro e António Ilhicas e pelo técnico de guarda-redes Paulo Silva.