Benfica quer manter imagem na "Champions" feminina

", lembrou a técnica benfiquista na antevisão ao jogo com o Bayern Munique, da sexta e última jornada do Grupo H da fase de grupos da Liga dos Campeões.Já sem aspirações de atingir a fase seguinte da competição, o Benfica desloca-se à Alemanha para defrontar o Bayern Munique e o objetivo passa por reeditar a "imagem" que a equipa portuguesa tem deixado nos jogos anteriores.", vincou Filipa Patão, que acredita existir margem para o clube continuar a crescer.A treinadora benfiquista prometeu um Benfica ainda mais forte na edição de 2023/2024 da "Champions".", afirmou.", completou.Tal como a sua treinadora, Ana Vitória mostrou-se crente nas possibilidades de sucesso do Benfica na Alemanha.", afiançou a médio, que ainda este domingo apontou os dois golos que permitiram ao Benfica aceder aos quartos de final da Taça de Portugal.Ana Vitória atravessa um excelente momento de forma e espera aproveitar a deslocação à Alemanha para dar seguimento à sua evolução pessoal e também do próprio clube.", assumiu a brasileira.A jogadora, de 22 anos, não esqueceu o público benfiquista, dirigindo-lhe uma palavra de apreço.", afirmou.O Benfica viaja ao início da tarde desta terça-feira com destino a Munique, Alemanha, onde defrontará o Bayern pelas 20h00 de quarta-feira, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.