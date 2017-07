Benfica quer mostrar atributos na Emirates Cup

Mário Aleixo - RTP 28 Jul, 2017, 09:57 / atualizado em 28 Jul, 2017, 09:57 | Benfica

O guarda-redes Júlio César voltou a treinar normalmente e é a principal opção para a baliza.



É provável que a aposta inicial do treinador Rui Vitória não ande longe do seguinte “onze”: Júlio César; Aurélio Buta, Luisão, Jardel e Eliseu; Zivkovic, Fejsa, Filipe Augusto e Cervi; Jonas e Seferovic.



Fora do campo o jovem inglês Willock, proveniente do Arsenal, foi o porta-voz da equipa e assegurou que está a treinar com todo o empenho para impressionar o técnico.





Na agenda da equipa encarnada para a Emirates Cup está o jogo frente ao Arsenal, marcado para sábado, com início previsto para as 16h20, enquanto o desafio de domingo com o Leipzig começará às 14h00.