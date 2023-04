Benfica quer reconquistar "Champions" feminina de hóquei

Antes de um treino no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa, o treinador Paulo Almeida e as jogadoras Marlene Sousa, Maria Vieira e Beatriz Figueiredo falaram aos jornalistas, fazendo a antevisão à fase final que decorrerá no fim de semana, com as "águias" a pretenderem voltar a quebrar a hegemonia espanhola na prova, como fizeram em 2015.”, afirmou Paulo Almeida.O Benfica defronta as espanholas do Vila-Sana nas meias-finais e, em caso de triunfo, encontrará outra equipa do país vizinho no encontro decisivo, o Gijón ou o Palau i Plegamans.”, assegurou o treinador, que acredita que a equipa está “mais focada nos pequenos pormenores”, para evitar nova derrota em casa numa final.Em 2018, o Benfica também organizou a "final four" da Liga dos Campeões e alcançou a final, mas perdeu por 4-3 com o Gijón. No entanto, a equipa da Luz está agora mais madura e experiente, tendo o objetivo claro de lutar “pelo primeiro lugar” em todos os troféus.”, realçou a capitã e avançada do Benfica, Marlene Sousa, que venceu a prova em 2015.A guarda-redes Maria Vieira também esteve presente na conquista de 2015, tal como na final perdida em casa, em 2018, na qual, na altura, considerou ter sido “a que vai disputar nova "final four" da Liga dos Campeões, com foco apenas no Vila-Sana.”, expressou a atleta, de 26 anos, que destacou o “” no Vila-Sana.Por último, Beatriz Figueiredo, que ainda não integrava o plantel benfiquista na decisão de 2018, mostrou-se ansiosa por poder jogar uma "final four" na condição de equipa da casa e ver a equipa a ter oportunidade de se valorizar e de obter mais reconhecimento.”, apontou a hoquista, de 25 anos.O Benfica defronta o Vila-Sana às 15h00 de sábado, já depois do duelo entre o Gijón e o Palau i Plegamans, às 12h30. A final da prova está agendada para as 13h00 de domingo.