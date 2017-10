Benfica quer vencer Feirense para comemorar 14.º aniversário da Luz

Lusa 26 Out, 2017, 21:02 | Benfica

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 10.ª jornada da I Liga, Rui Vitória alertou para as dificuldades que espera encontrar diante da equipa comandada por Nuno Manta.

"Espero um bom jogo da nossa parte. Espero uma vitória, naturalmente. O Feirense é uma equipa muito solidária, sabe o que faz em campo e está identificada nos processos do treinador. Jogar contra o Benfica, os jogadores ganham uma motivação diferente. Temos capacidade para vencer. O Feirense joga bem em contra-ataque e tem jogadores velozes", afirmou.

Rui Vitória mostrou ter um profundo conhecimento do Feirense, equipa posicionada na segunda metade da tabela classificativa, mas que ainda assim merece destaque pela união que apresenta em campo e pelas palavras de Nuno Manta, que afirmou que irá lutar de igual para igual com os tetracampeões nacionais.

"Apraz-me e dou os parabéns a uma equipa com menor dimensão do Benfica e que tem o arrojo e a coragem de entender as coisas assim. O Feirense é uma equipa que tem aspetos positivos e outros menos. Marcou 11 golos. Quatro de canto, mais dois de livre, um de lançamento, um de penálti e três em contra-ataque. Estamos identificados com quem vamos jogar. Tem três ou quatro jogadores rápidos na frente e defendem muito bem", disse.

A comemorar o 14.º aniversário do Estádio da Luz, o treinador do Benfica quer `soprar as velas` com um triunfo para ter uma fotografia positiva.

"É motivo de grande orgulho por poder estar neste estádio que faz agora 14 anos. Na realidade, todos se sentem confortáveis. Faz com que a equipa tenha o sentimento de maior poder e maior força. Isso enfraquece os adversários. Amanhã (sexta-feira) queremos ganhar, porque o registo fica mais saboroso com uma vitória", concluiu.

O Benfica, terceiro classificado com 20 pontos, recebe, pelas 19:00 de sexta-feira, o Feirense, nono com 11, em jogo da 10.ª jornada da Liga, que será arbitrado por Luís Godinho, da Associação de Évora.