Benfica quer voltar às vitórias em Chaves

Programa da 28.ª jornada:



- Sexta-feira, 14 abr:



- Sábado, 15 abr:



- Domingo, 16 abr:



- Segunda-feira, 17 abr:



Vizela - Boavista, 20h15 Famalicão - Vitória de Guimarães, 20h15Estoril Praia – Portimonense, 15h30Marítimo - Paços de Ferreira, 15h30Desportivo de Chaves – Benfica, 18h00FC Porto - Santa Clara, 20h30Rio Ave - Casa Pia, 15h30Sporting de Braga - Gil Vicente, 18h00Sporting - Arouca, 20h30Vizela - Boavista, 20h15

A equipa lisboeta perdeu na ronda anterior com o rival portuense, por 2-1, a primeira derrota sofrida em casa esta temporada, o que permitiu ao campeão nacional reduzir de 10 para sete pontos o atraso no segundo lugar, ainda assim, uma margem muito confortável para o Benfica.O ciclo negativo acentuou-se na terça-feira, com a derrota por 2-0 frente aos italianos do Inter Milão, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com a agravante de ter também acontecido no Estádio da Luz.Os sinais de crise já se tinham evidenciado no triunfo tangencial (1-0) no recinto do Rio Ave, na 26.ª jornada, e surgem após um período de grande fulgor da equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt e numa altura em que, dos habituais titulares, está apenas privada do defesa dinamarquês Alexander Bah, que se lesionou no "clássico" com os "dragões".Mais do que nunca, o Benfica precisa de contar com o instinto goleador do avançado Gonçalo Ramos e do médio João Mário, melhores marcadores da prova, com 17 golos, para se impor no reduto do 12.º classificado, que goleou por 5-0 na primeira volta, em Lisboa.O FC Porto vai entrar em campo duas horas e meia mais tarde, com a obrigação de vencer o Santa Clara - independentemente do resultado do jogo em Chaves -, com o qual empatou 1-1 há cinco meses, mas que está agora mergulhado no último lugar e não ganha para o campeonato desde novembro de 2022.A equipa treinada por Sérgio Conceição, que deverá continuar privada do defesa João Mário, devido a lesão, também terá de se preocupar com a proximidade do Sporting de Braga, terceiro colocado, a dois pontos de distância, na luta pelo último lugar de acesso direto à próxima edição da Liga dos Campeões.Os minhotos estão numa posição semelhante, com um "olho" no segundo posto dos portuenses e outro no Sporting, quarto posicionado, com menos cinco pontos, que ambiciona destronar a equipa bracarense do pódio da I Liga, que vale a entrada na terceira pré-eliminatória da "Champions" da época 2023/24.Sporting de Braga e Sporting jogam em casa no domingo, com os "arsenalistas" e receberem o tranquilo Gil Vicente, 13.º classificado, e os "leões" a defrontar o Arouca, que ocupa um surpreendente quinto lugar.Quem estará à espera de um deslize dos arouquenses é o Vitória de Guimarães, sexto colocado, com menos três pontos, que joga esta sexta-feira no reduto do Famalicão (nono), no jogo de abertura da ronda, que encerra na segunda-feira, com o embate entre Vizela (sétimo) e Boavista (11.º).A jornada reserva ainda um encontro entre formações que procuram fugir à despromoção direta e separadas por apenas dois pontos, com o Marítimo, 16.º e antepenúltimo, a receber no sábado o Paços de Ferreira, 17.º.