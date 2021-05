Benfica reage à arbitragem de Soares Dias: "Impedidos de ganhar"

Eis o texto na íntegra publicado na News Benfica desta sexta-feira, no sítio oficial do clube:





"O que ficou explícito em campo foi uma dualidade de critérios em matéria disciplinar, com um segundo amarelo perdoado aos 80 minutos a Pepe, seguido de uma anulação de uma jogada de golo. Uma dupla penalização para o Benfica, com influência no resultado. Nem amarelo, nem jogada de golo, quando já antes, em situações similares, o árbitro tinha deixado prosseguir a marcação da falta.



A ausência de segundo amarelo é ainda mais incompreensível se tivermos em conta o lance da admoestação imposta a Weigl, logo na primeira parte.Desejamos a Artur Soares Dias as maiores felicidades no Campeonato da Europa, mas se não consegue ser imparcial e se sente condicionado a apitar jogos do Benfica diante do FC Porto, à imagem do que aconteceu ontem e no passado, iniba-se desse encargo.Quanto ao resto, Jorge Jesus deixou claro que "". O nosso treinador salientou também a atitude dos jogadores, "". "", vincou.Jorge Jesus destacou ainda "". "".