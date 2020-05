Benfica realizou testes físicos a `reforços` da formação

João Ferreira, Morato, Rafael Brito, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Tiago Araújo e Gonçalo Ramos, jogadores da equipa B e dos sub-23, realizaram os testes no centro de estágios do Seixal, respeitando as normas da Direção Geral da Saúde (DGS).



“Ultrapassaram mais uma fase imprescindível para a respetiva integração nos trabalhos do plantel de futebol profissional liderado por Bruno Lage”, informa o clube, acrescentando que os sete jogadores da formação já tinham feito o rastreio à covid-19.



O plantel do Benfica tem preparado o regresso à competição, com o reinício da I Liga a partir de 04 de junho, e na segunda-feira os ‘encarnados’ fizeram os primeiros treinos de conjunto, desde a suspensão da competição devido à pandemia.



Os campeões nacionais já tinham regressado ao trabalho no início de maio, mas com sessões individualizadas e com o plantel então dividido em quatro grupos.



Com 25 jornadas disputadas na I Liga, o FC Porto comanda a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica, e 14 que o Sporting de Braga, terceiro classificado.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.