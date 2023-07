O central Rui Baptista, que alinhava no Águas Santas, é reforço da equipa de andebol do Benfica, anunciou hoje o clube lisboeta no seu site oficial.

Em declarações ao canal televisivo do clube, Rui Baptista, de 21 anos, mostrou-se muito orgulhoso e expectante com a chegada à Luz: “Vamos ter muitos jogadores novos, um treinador novo e estou ansioso por os conhecer a todas. Vai ser tudo novo, tudo bom e vamos tentar ganhar títulos".



O novo camisola '27' dos ‘encarnados’ fez a sua formação no Fermentões, mudando-se depois para o ABC, que representou entre 2019 e 2022.



Na época passada, com a camisola do Águas Santas, Rui Baptista disputou 41 jogos e marcou 114 golos.