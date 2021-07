Benfica renova com hoquista Diogo Rafael por mais cinco anos

Citado numa nota do clube a dar conta da renovação, o atleta de 31 anos refere querer “dar alegrias aos adeptos” e voltar a “conquistar títulos”, depois de conquistar três campeonatos, outras tantas Taças e, a nível internacional, duas Taças Intercontinentais, duas Ligas Europeias e uma Taça CERS, entre outros troféus.



“Todos sabem da minha paixão pelo Benfica e do que posso dar enquanto jogador e adepto. É um voto de confiança máximo e a ligação vai-se manter por mais cinco anos. Todos sabem a importância desta renovação de contrato e espero não defraudar as expectativas que depositam em mim e nesta equipa”, declarou.



Com o fim da carreira de Valter Neves, antigo capitão da equipa de hóquei em patins ‘encarnada’, o natural de Turquel passa a ser o jogador mais antigo do plantel benfiquista.