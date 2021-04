Benfica repete convocatória para a visita na quinta-feira ao Portimonense

Na lista, de fora continua Jardel, ausente também no jogo em casa com o Gil Vicente (derrota por 2-1), assim como André Almeida, a recuperar de uma dupla rotura de ligamentos, Samaris, operado ao tendão de Aquiles, e Nuno Tavares, a recuperar de uma entorse.

O Benfica, terceiro classificado na I Liga, a 12 pontos do líder Sporting, e a seis do FC Porto, segundo, defronta na quinta-feira fora o Portimonense, nono, em jogo com início às 19:00 e com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de futebol do Porto.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos.

- Defesas: Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Gilberto e Lucas Veríssimo.

- Médios: Diogo Gonçalves, Everton, Gabriel, Taarabt, Rafa, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Julian Weigl e Pedrinho.

- Avançados: Waldschmidt, Darwin, Seferovic e Gonçalo Ramos.