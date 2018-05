Benfica responde a Rui Gomes da Silva

Foto: Reuters

O antigo vice-presidente do Benfica Rui Gomes da Silva admitiu ontem a possibilidade de se candidatar à presidência do clube, num cenário de eleições antecipadas.



O ex-dirigente encarnado foi crítico para com a direção a que pertenceu, afirmando que não tem "nada a ver com aquilo que hoje em dia está no Benfica, com este taticismo, com este deixar andar".



Esta terça-feira, na Antena1, o vice-presidente Varandas Fernandes, em nome da direção do Benfica, devolveu as críticas a Gomes da Silva, a quem acusa de estar a fazer um "linchamento" público dos antigos colegas.



Varandas Fernandes diz que Rui Gomes da Silva está a falar fora de tempo e, com isso, a prejudicar os interesses do clube cuja equipa de futebol "está a poucos dias de um jogo importantíssimo" (com o Sporting, em Alvalade) e exige respeito por Luís Filipe Vieira, por Rui Vitória e pelo "capitão" Luisão.