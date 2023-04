Benfica. Roger Schmidt assegura que a equipa está preparada e confiante

"Será um jogo muito importante. Faltam sete jogos até ao final do campeonato, temos sete pontos de vantagem, e cada vitória coloca-nos mais perto do título. É muito importante sair de Chaves com os três pontos. Não é fácil vencer jogos fora de casa na liga. O Chaves é uma boa equipa, muito perigosa na transição, tem jogado muito bem nas últimas semanas em casa contra as grandes equipas. Não será um jogo fácil, mas claro que estamos preparados e muito confiantes. Perdemos dois jogos em quatro dias, mas continuamos confiantes. Acreditamos em nós. Temos tido uma época fantástica, com muitos pontos, e isso deve-se à qualidade dos jogadores. Perdemos dois jogos muito equilibrados, mas no futebol às vezes temos de aceitar que o adversário é mais eficiente. Vejo nos treinos uma equipa a olhar para o futuro, motivada, e que vai demonstrar isso amanhã"."Jogámos 11 jogos na segunda parte da temporada, marcámos 27 golos, ganhámos 10. Perdemos contra o FC Porto, uma boa equipa. Não estivemos no nosso melhor. Até agora, na 2.ª volta, os jogadores têm estado muito bem. Tenho de tomar decisões durante os jogos. Na terça-feira os jogadores estavam frescos e ainda conseguiram criar oportunidades, foi por isso que não mexi muito na equipa. Podemos confiar em todos, os que estão no banco também estão bem, como o Morato ou o Gilberto. Têm jogado menos mas disseram presente. Durante o jogo tomo decisões dependendo do que sinto que é necessário. Precisávamos de golos na terça-feira e de confiar em quem lá estava, foi por isso que só entrou o Neres"."Estava desiludido porque perdemos. Fez uma assistência para o Gonçalo Ramos mas o Gonçalo não a aproveitou. Claro que estava desiludido por não ser titular, mas falámos sobre isso e está resolvido. É um jogador muito importante para nós e decidi que nos últimos jogos não seria titular. Estou muito contente com ele, mas não vou anunciar se jogará amanhã".“Percebo a opinião, mas enquanto treinador tenho de ver um panorama mais geral. Já jogámos 27 jogos, temos muitos pontos e marcámos muitos golos, mas por vezes há jogos em que as coisas não estão a 100%. O futebol é isso. Não somos imbatíveis, não somos uma equipa construída com muito dinheiro, o que temos de fazer é trabalhar todos os dias para mostrar uma ótima atitude, cultura e bom futebol. É isso que os jogadores estão a fazer. Se fizerem um jogo bem conseguido e perderem, nada muda para mim. Em condições normais, com estes pontos, somos praticamente campeões, basta olhar para as outras ligas na Europa. Não há equipas com estes números. É natural que as pessoas estejam impacientes, temos de esperar meses para chegar a este ponto. Isto não beliscou a forma como trabalhamos nem a nossa confiança, e depois do apito final na terça-feira ficámos concentrados em preparar o jogo de amanhã. É a nossa próxima oportunidade. Esperamos vencer, fazer um bom jogo. Enquanto treinador, a minha visão é um bocadinho diferente da vossa".O técnico respondeu: “A temporada é toda assim. Quem quer vencer tem de ganhar quase todos os jogos. Temos concorrência direta com o FC Porto, Sporting, Sp. Braga... Basta ver os jogos internacionais dessas equipas. Quem quer ser campeão em Portugal tem sempre essa pressão, não é só amanhã. Começou no primeiro jogo frente ao Arouca, e aí já tínhamos a mesma pressão que vamos ter amanhã".





Chaves-Benfica joga-se, este sábado, a partir das 18h00, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, com arbitragem de João Pinheiro.