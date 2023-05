Benfica SAD coloca 50 ME em obrigações com procura a superar os 121 ME

Reuters

O empréstimo obrigacionista da Benfica SAD foi um "sucesso", considerou hoje o administrador Domingos Soares de Oliveira, durante a apresentação dos resultados da operação, destacando a forte procura, que ultrapassou em 2,4 vezes os 50 milhões de euros disponíveis.