Benfica segue na Taça CEV de voleibol

A equipa portuguesa venceu o primeiro set, por 27-25, mas os belgas superiorizaram-se nos dois seguintes, pelos parciais de 27-29 e 20-25, com o Benfica a igualar no quarto set, que venceu por 25-21, e o Haasrode Leuven a fechar o jogo a seu favor no set decisivo, por 11-15.Os campeões nacionais tinham iniciado a época na Liga dos Campeões, mas não passaram na primeira de três rondas de qualificação para a fase de grupos.