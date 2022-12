Benfica segura liderança da liga de basket feminina

No quinto encontro da temporada entre as duas formações (as campeãs nacionais venceram todos os jogos), a partida foi marcada pelo equilíbrio.





Com 21 pontos, seis ressaltos e uma assistência, Raphaella Monteiro foi a jogadora mais valiosa do desafio.



As encarnadas seguem imparáveis: 14 jornadas, 14 triunfos e quatro pontos de vantagem sobre os mais diretos perseguidores: GDESSA e Esgueira.