Benfica sobrevive em Eindhoven e embolsa os milhões da Champions

O Benfica continua sem perder esta época, registando seis triunfos e um empate em sete jogos oficiais, e estará no sorteio da fase de grupos da prova de clubes mais importante da UEFA, agendado para quinta-feira, a partir das 17h00, em Istambul, Turquia, juntamente com Sporting e FC Porto.





No Philips Stadion, o técnico Jorge Jesus fez duas trocas no "onze", em relação ao encontro da primeira mão, com a grande surpresa a recair no marroquino Adel Taarabt, por troca com o médio Pizzi, enquanto Gilberto rendeu Diogo Gonçalves na lateral direita.







Encaixe imediato de 37 milhões de euros





O Benfica garantiu o encaixe imediato de 37,243 milhões de euros pelo acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.



Depois de terem falhado a 11.ª presença seguida em 2020/21, ao perder no estádio dos gregos do PAOK (2-1), em jogo único da última fase preliminar, as "águias" juntam-se agora ao campeão nacional Sporting e ao FC Porto no sorteio de quinta-feira.



A entrada no lote de 32 clubes presentes na fase de grupos da principal competição europeia vale 15,64 milhões de euros ao Benfica, que já tinha afastado os russos do Spartak Moscovo, de Rui Vitória, na terceira pré-eliminatória (4-0 no conjunto das duas mãos).



Além do prémio fixo de participação, que estava estabelecido em 15,25 milhões nas épocas anteriores, o Benfica ainda poderá ser premiado pelo desempenho nas fases seguintes da prova e pelo montante do "market pool", associado aos direitos televisivos, além da posição no "ranking" da UEFA a 10 anos.