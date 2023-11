Benfica sofre primeira derrota na "Champions" de basquetebol

Num encontro adiado devido aos confrontos entre Israel e o Hamas, os encarnados foram incapazes, à exceção do primeiro período, de contrariar os israelitas, que somaram o segundo triunfo em outros tantos encontros.



Os campeões lusos até entraram melhor no encontro e chegaram ao final do primeiro quarto com uma vantagem de sete pontos (24-17), mas o recomeço da partida acabou por permitir aos israelitas equilibrar o encontro.



Apesar de terem chegado aos 27-20, as "águias" acabaram por permitir um parcial de 11-0, passando pela última vez para a frente do marcador aos 34-33, a 4.31 minutos do intervalo.



Com o resultado em 39-46 ao intervalo, o conjunto de Jerusalém apostou na defesa para garantir o triunfo, permitindo apenas 27 pontos ao Benfica na segunda parte.



Levi Randolph esteve em destaque no Hapoel Jerusalém, com 18 pontos, nove ressaltos e seis assistências, bem secundado por Maurice Ndour (14 pontos e sete ressaltos).



No Benfica, Ivan Almeida foi o melhor marcador, com 18 pontos, aos quais juntou sete ressaltos, com Trey Drechsel a estar igualmente em bom plano, com 15 pontos e seis ressaltos.



Apesar da derrota, o Benfica mantém-se na segunda posição, com três pontos, a um do Hapoel Jerusalém e com os mesmos do PAOK, com o Galatasaray em último, com dois.