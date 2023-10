Benfica soma segunda derrota na Taça Europa feminina de basquetebol

A formação orientada Eugénio Rodrigues até começou bem a partida, fechando o primeiro período com uma vantagem de quatro pontos (12-16), anulada pelas escocesas ao intervalo, depois de marcarem 21 pontos contra os 17 das 'águias' no segundo período.



A segunda metade do jogo foi dominada pelo Caledonia Gladiators, com o marcador fixado nos 17-7 e nos 23-12, no terceiro e quarto períodos, respetivamente.



Do lado das escocesas, a maliana Djeneba Ndiaye esteve em destaque, ao marcar 19 pontos, com dois ressaltos e uma assistência, seguida de perto por Keilanei Cooper, norte-americana do Benfica, que marcou 18 e somou ainda dois ressaltos e duas assistências.



As 'encarnadas', que perderam na semana passada com as belgas do Namur, seguem no terceiro posto do Grupo G da Taça Europa, com dois pontos em dois jogos, atrás do líder Caledonia Gladiators e do Namur, ambos com dois pontos mas que ainda só disputaram um jogo.



As israelitas do Elitzur Landco Ramla ainda não disputaram qualquer partida e seguem sem pontos.