Benfica supera Toulouse e passa aos `quartos` da Liga Europeia de andebol

Os 'encarnados', que perderam na primeira mão dos oitavos de final em França por 38-34, já venciam ao intervalo por duas bolas (17-15), tendo na segunda metade conseguido anular a desvantagem e terminar a eliminatória com dois golos de vantagem.



Nos quartos de final, o Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os franceses do Nimes e os eslovenos do Gorenje, que se defrontam ainda hoje em França, numa eliminatória em que a equipa da Eslovénia parte com uma vantagem de sete golos.