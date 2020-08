Benfica tenta conquistar a "Champions" dos jovens

Depois de eliminar o Ajax (3-0) nas meias-finais, o clube lisboeta tem nova oportunidade para poder levantar o troféu pela primeira vez e "imitar" o FC Porto, que venceu a prova na última temporada, depois de bater na final o Chelsea (3-1).Em 2013/14, o Benfica perdeu com o FC Barcelona, por 3-0, e, em 2016/17, sofreu novo desaire perante os austríacos do Salzburgo, por 2-1.Por seu lado, o Real Madrid, comandado pelo antigo avançado Raúl González, venceu o Salzburgo nas "meias", por 2-1, e vai disputar a sua primeira final.

O encontro está agendado para as 17h00, hora de Lisboa, no Centro Desportivo de Colovray, em Nyon, na Suíça.





Trunfos dos dois lados







Não faltam jogadores de qualidade a esta nova fornada encarnada, que nem pôde contar com dois elementos que seriam mais-valias claras, mas que estão a trabalhar com o plantel principal: Nuno e Tomás Tavares.







Paulo Bernardo, um dos jovens craques, é ausência por castigo, mas em campo estará uma equipa de vocação ofensiva, onde até os centrais se destacam mais pelo jogo com bola, com destaque para a excelente forma atual de Morato.







O talento de Tiago Dantas, Embaló ou Gonçalo Ramos é mais do que conhecido e o capitão Tiago Dantas tem sido dos melhores ©UEFA Youth League.







Para o jogo desta tarde permanecem algumas dúvidas quanto ao possível onze a utilizar. Tiago Araújo, lateral contra o Dínamo, subiu no terreno para extremo e fez um grande golo. João Ferreira, até agora lateral-direito, foi obrigado a desviar-se para o outro flanco, sendo que o lado destro foi assumido pelo jovem Filipe Cruz, de 18 anos. Mais à frente, uma das referências da equipa, Rafael Brito foi substituído por Henrique Jocú.







O Real é uma equipa comandada por uma autêntica lenda do futebol espanhol, o antigo campeão europeu Raúl. Quem é que brilha nos "Merengues"? Antonio Blanco, como médio mais defensivo, destaca-se pela visão de jogo, Latasa é um avançado que faz muito mais do que apenas e só golos.







Caminho até à final



Benfica: Vencedor do Grupo G (V5 E0 D1 GM17 GS6), 4-1 Liverpool (1/8, c), 3-1 Dínamo Zagreb (1/4, Nyon), 3-0 Ajax (1/2, Nyon)



Real Madrid: Vencedor do Grupo A (V4 E1 D1 GM16 GS10), 3-1 Juventus (1/8, Nyon), 3-0 Inter (1/4, Nyon), 2-1 Salzburgo (1/2, Nyon)



Finais anteriores



2019: Porto 3-1 Chelsea

2018: Barcelona 3-0 Chelsea

2017: Salzburgo 2-1 Benfica

2016: Chelsea 2-1 Paris

2015: Chelsea 3-2 Shakhtar

2014: Barcelona 3-0 Benfica







Curiosidades







• Esta é a terceira final do Benfica, apenas menos uma do que o recordista Chelsea.





• O Real Madrid é recordista da competição em termos de jogos (61), vitórias (39) e golos (159).







• Pedro Álvaro, do Benfica, fixou um novo recorde nos quartos-de-final ao fazer o 28º jogo na competição. O defesa-central, que falhou as meias-finais por lesão, foi suplente não utilizado na final de 2017 frente ao Salzburgo.







• Raúl González pode tornar-se na segunda pessoa a fazer parte do plantel de uma equipa vencedora da UEFA Champions League como jogador e depois erguer o troféu da UEFA Youth League como treinador: Mário Silva, técnico do campeão Porto na época passada, integrou os quadros do clube na campanha vitoriosa dos seniores em 2003/04.



• Ambos os clubes participaram nas sete edições desta prova.