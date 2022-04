Benfica tenta pressionar Sporting na luta pelo segundo lugar da I Liga

Os ‘encarnados’ ficaram a seis pontos de distância dos 'verdes e brancos' depois de se terem imposto por 2-0 no estádio José Alvalade, na ronda anterior, e podem reduzir o atraso para apenas três, caso superem os famalicenses, que ocupam o 14.º lugar, com 29 pontos, e ainda lutam pela manutenção no escalão principal.



O Sporting apenas poderá responder na segunda-feira, quando encerrar a jornada no recinto do Boavista, horas depois de o líder FC Porto visitar o Sporting de Braga, quarto classificado, com a perspetiva de se sagrar campeão, o que só poderá acontecer se os ‘leões’ não vencerem no Bessa.



O conjunto de Alvalade procura recuperar da eliminação nas meias-finais da Taça de Portugal, sofrida na quinta-feira, precisamente ante o FC Porto, e, com nove pontos de atraso para os ‘dragões’, deverá concentrar-se, acima de tudo, em segurar o segundo lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões.



Um pouco mais abaixo na classificação, o Gil Vicente pode dar um passo decisivo na conquista do quinto lugar, quando receber o Paços de Ferreira (oitavo posicionado), da mesma forma que o Portimonense poderá aproximar-se da permanência, na receção ao Moreirense (16.º e antepenúltimo). Por outro lado, Santa Clara (nono) e Marítimo (sétimo) protagonizam um confronto entre equipas em situação tranquila.



A 31.ª jornada arrancou na sexta-feira, com o triunfo do Vizela na receção ao Arouca, por 2-1.



Programa da 31.ª Jornada:



- Sexta-feira, 22 abr:



Vizela – Arouca, 2-1



- Sábado, 23 abr:



Portimonense – Moreirense, 15:30



Santa Clara – Marítimo, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)



Benfica – Famalicão, 18:00



Gil Vicente - Paços de Ferreira, 20:30



- Domingo, 24 abr:



Estoril Praia - Belenenses SAD, 18:00



Tondela - Vitória de Guimarães, 20:30



- Segunda-feira, 25 abr:



Sporting de Braga - FC Porto, 18:00



Boavista – Sporting, 20:30