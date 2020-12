Benfica tranquilo nos 16. avos da Liga Europa

O belga Vertonghen inaugurou o marcador antes do intervalo.





Darwin Núñez e Pizzi marcaram de rajada, a meio do segundo tempo, em apenas dois minutos e deixaram os “encarnados” em posição confortável (3-0) para a qualificação na prova. Weigl fechou a contagem em 4-0.





Com este triunfo, o Benfica garantiu o apuramento e está em segundo no grupo D, com 11 pontos, os mesmos do líder Rangers, que esta noite venceu o Standard Liège (3-2). A equipa belga está em quarto, com três pontos, os mesmos do Lech Poznan, que é terceiro.